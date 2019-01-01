Власти Никарагуа поддерживают Мадуро

Власти Никарагуа заявили о своей поддержке властей Венесуэлы по продвижению диалога и примирения и выразили солидарность с народом страны, говорится в распространенном коммюнике МИД центральноамериканского государства, передает РИА «Новости».

В Каракасе происходят столкновения между сторонниками Хуана Гуаидо и Николаса Мадуро, правоохранительные органы ведут стрельбу по оппозиционно настроенным манифестантам резиновыми пулями.

