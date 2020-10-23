США ввели санкции против научно-исследовательского института РФ
Под санкции США попал российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ЦНИИХМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин страны.
В американском ведомстве отметили, что санкции введены по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Ранее помощник президента по нацбезопасности Робет О’Брайен заявил, что США становится труднее найти российские компании, против которых еще не вводили санкции. Эксперты порассуждали в эфире НСН, за что и почему Вашингтон долгие годы вводил ограничения против Москвы.
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