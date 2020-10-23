Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций

Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Главное, что мы должны – повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным воздействиям, что и происходит», - цитирует Набиуллину РИА Новости.