Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций

Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Главное, что мы должны – повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным воздействиям, что и происходит», - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Ранее в пятницу, 23 октября, глава ЦБ заявила, что Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до середины 2021 года. Она подчеркнула, что эта программа действительно очень эффективна и востребована, и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики.

Кроме того, в Центробанке отметили, что пока не видит рисков «перегрева» на ипотечном рынке в связи с продлением госпрограммы льготной ипотеки.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкСанкцииРоссияЭльвира Набиуллина
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