Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций
Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Главное, что мы должны – повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным воздействиям, что и происходит», - цитирует Набиуллину РИА Новости.
Ранее в пятницу, 23 октября, глава ЦБ заявила, что Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до середины 2021 года. Она подчеркнула, что эта программа действительно очень эффективна и востребована, и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики.
Кроме того, в Центробанке отметили, что пока не видит рисков «перегрева» на ипотечном рынке в связи с продлением госпрограммы льготной ипотеки.
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