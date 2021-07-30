США ввели санкции против Кубы

Минюст США объявил о введении санкций в отношении полиции Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.

Под санкции, в частности, попали начальник полиции Оскар Кальехас Валькарсе и его заместитель Эдди Сиерра Ариас. Как отмечает агентство, меры наложены в рамках «закона Магнитского». Санкции предполагают запрет любой финансовой деятельности для американцев с лицами, находящимися под санкциями, а также заморозку активов в США.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вместе со своими партнерами по региону намерены и дальше оказывать давление на Кубу для освобождения политзаключенных и восстановления у жителей страны доступа к интернету.