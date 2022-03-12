США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР

Два россиянина попали под санкции США за содействие ракетной программе КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

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В «черный список» внесены Александр Гаевой и Александр Часовников совместно с компаниями ООО «Аполлон», ООО «РК Бриз» и «Зил-М». Санкции предполагают блокировку активов в США и запрет на сделки с гражданами страны. По данным американского ведомства, эти российские компании помогали КНДР в приобретении компонентов для баллистических ракет.

В Минфине отметили, что КНДР, запуская ракеты, продолжать угрожать глобальной безопасности и нарушать международное право.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКНДР
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