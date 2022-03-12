США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР

В «черный список» внесены Александр Гаевой и Александр Часовников совместно с компаниями ООО «Аполлон», ООО «РК Бриз» и «Зил-М». Санкции предполагают блокировку активов в США и запрет на сделки с гражданами страны. По данным американского ведомства, эти российские компании помогали КНДР в приобретении компонентов для баллистических ракет.

В Минфине отметили, что КНДР, запуская ракеты, продолжать угрожать глобальной безопасности и нарушать международное право.

