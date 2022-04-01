Антонов обвинил США в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой

«Подобная риторика — очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.

Антонов призвал не политизировать работу площадок и сконцентрироваться на тематике ОАГ, отмечает Ura.ru. Кроме того, по словам дипломата, следует отказаться от «самоутверждения за счет русофобии», пишет Газета.ру.

