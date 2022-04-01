Антонов обвинил США в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой
Американские сенаторы пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки, призывая Белый дом лишить РФ статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Подобная риторика — очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.
Антонов призвал не политизировать работу площадок и сконцентрироваться на тематике ОАГ, отмечает Ura.ru. Кроме того, по словам дипломата, следует отказаться от «самоутверждения за счет русофобии», пишет Газета.ру.
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