США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы

Власти США расширили список санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

По данным агентства, в обновленный список вошли компании, морские суда и физлица. Под санкции попали трое граждан Мексики и восемь корпораций.

Однако стало известно, что из санкционного списка выбыли два корабля и две компании.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииВенесуэлаСША
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