США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы

Власти США расширили список санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

По данным агентства, в обновленный список вошли компании, морские суда и физлица. Под санкции попали трое граждан Мексики и восемь корпораций.

Однако стало известно, что из санкционного списка выбыли два корабля и две компании.

