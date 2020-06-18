США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы
18 июня 202022:14
Власти США расширили список санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.
По данным агентства, в обновленный список вошли компании, морские суда и физлица. Под санкции попали трое граждан Мексики и восемь корпораций.
Однако стало известно, что из санкционного списка выбыли два корабля и две компании.
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18 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru