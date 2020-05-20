«Роснефть» будет судиться с РБК за статью о бывших активах компании в Венесуэле

«Роснефть» подала в суд иск о защите деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК заметки о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Роснефти». Публикация называлась «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти».

В компании посчитали, что информация, содержащаяся в данной статье, ввела в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, а также преднамеренно исказила реальную суть сделки и продаже венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации.

В «Роснефти» считают «провокационным» заявление РБК, которое создало впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе «Роснефти2 из бизнеса в Венесуэле. Тем самым, по мнению компании, была спровоцирована волна дезинформации во всех видах СМИ.

Между тем, в самом РБК заявили ТАСС, что убеждены в правдивости и объективности опубликованных тогда сведений, которые базируются исключительно на официальных данных. В редакции готовы отстаивать свою позицию.

