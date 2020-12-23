США ввели новые санкции против Белоруссии
США расшили ограничительные меры против Белоруссии, сообщил американский минфин.
Ведомство внесло в список санкций первого замглавы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, спецназ «Альфа» и минский отряд ОМОН. Кроме того, под ограничения попала Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
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