США ввели новые санкции против Белоруссии

США расшили ограничительные меры против Белоруссии, сообщил американский минфин.

Ведомство внесло в список санкций первого замглавы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, спецназ «Альфа» и минский отряд ОМОН. Кроме того, под ограничения попала Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

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ФОТО: flickr.com
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