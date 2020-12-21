США ввели новые ограничения против российских организаций

По данным агентства, включение организации в этот перечень ведет к тому, что она не сможет приобретать в США ряд товаров и технологий. Кроме того, в перечень попали Служба внешней разведки и Минобороны РФ.

Как передает агентство, в список включили 58 китайских и 45 российских организаций. Среди отечественных компаний под ограничения попали "Иркут", "Оборонпром", Ростех и "Вертолеты России".

