США ввели новые ограничения против российских организаций

Министерство торговли США опубликовало перечень из 103 компаний и предприятий в Китае и в России, которые, по данным ведомства, сотрудничают с вооруженными силами этих стран, и наложило ограничения на экспорт. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, включение организации в этот перечень ведет к тому, что она не сможет приобретать в США ряд товаров и технологий. Кроме того, в перечень попали Служба внешней разведки и Минобороны РФ.

Как передает агентство, в список включили 58 китайских и 45 российских организаций. Среди отечественных компаний под ограничения попали "Иркут", "Оборонпром", Ростех и "Вертолеты России".

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ФОТО: РИА Новости / Брайан Смит
ТЕГИ:ВоенныеСанкции СШАСанкции Против России
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