США ввели новые ограничения против российских организаций
Министерство торговли США опубликовало перечень из 103 компаний и предприятий в Китае и в России, которые, по данным ведомства, сотрудничают с вооруженными силами этих стран, и наложило ограничения на экспорт. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, включение организации в этот перечень ведет к тому, что она не сможет приобретать в США ряд товаров и технологий. Кроме того, в перечень попали Служба внешней разведки и Минобороны РФ.
Как передает агентство, в список включили 58 китайских и 45 российских организаций. Среди отечественных компаний под ограничения попали "Иркут", "Оборонпром", Ростех и "Вертолеты России".
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