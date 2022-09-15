США введут запрет на продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям
Соединенные Штаты запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям. Об этом заявили в американском Минфине, сообщают РИА Новости.
Как отмечается, указанные меры вступят в силу начиная с 15 октября 2022 года.
«Министерство финансов предпринимает дополнительные действия, чтобы лишить Россию доступа к ключевым услугам со стороны компаний из США», — говорится в заявлении ведомства.
Как предполагается, под ограничения попадут около 30 российских компаний, имеющих отношение к производству микросхем и квантовым вычислениям.
Ранее в Минфине США заявили, что готовы ввести санкции за использование карты «МИР» в других странах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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