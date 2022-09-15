США введут запрет на продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям

Соединенные Штаты запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям. Об этом заявили в американском Минфине, сообщают РИА Новости.

Как отмечается, указанные меры вступят в силу начиная с 15 октября 2022 года.

Минфин США анонсировал запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря

«Министерство финансов предпринимает дополнительные действия, чтобы лишить Россию доступа к ключевым услугам со стороны компаний из США», — говорится в заявлении ведомства.

Как предполагается, под ограничения попадут около 30 российских компаний, имеющих отношение к производству микросхем и квантовым вычислениям.

Ранее в Минфине США заявили, что готовы ввести санкции за использование карты «МИР» в других странах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинфинСанкции Против РоссииСШАСанкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры