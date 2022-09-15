США введут запрет на продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям

Соединенные Штаты запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям. Об этом заявили в американском Минфине, сообщают РИА Новости.

Как отмечается, указанные меры вступят в силу начиная с 15 октября 2022 года.