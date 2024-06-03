США введут визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

США планируют в скором времени ввести визовые санкции в отношении Грузиии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сказал Миллер.