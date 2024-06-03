США введут визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

США планируют в скором времени ввести визовые санкции в отношении Грузиии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сказал Миллер.

Парламент Грузии преодолел президентское вето на закон об иноагентах

При этом Миллер добавил, что на данный момент Вашингтон не будет объявлять о конкретных ограничениях.

28 мая большинство членов парламента Грузии преодолело вето президента по законопроекту о иностранных агентах, который предусматривает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ИноагентыСанкцииГрузияСША

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