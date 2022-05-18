США возобновили работу посольства в Киеве

США возобновили работу посольства в украинском Киеве. Об этом сообщает Reuters.

После начала военной операции РФ на территории Украины посольство США было перенесено во Львов.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении деятельности посольств 37 стран в Киеве.







