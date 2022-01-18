США в ближайшее время направят Украине дополнительную военную помощь

Власти США заявили об отправке Украине дополнительной партии военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Предполагается, что помощь будет направлена в ближайшие несколько недель. Блинкен отметил, что за минувший год США поставили Украине наибольший объем помощи с 2014 года.

Госсекретарь также отметил, что поставки оборонительной техники увеличатся «в случае вторжения России на Украину».

Сообщения о возможном вторжении РФ на Украину появились в конце прошлого года в американских СМИ. Позднее Пентагон подтвердил информацию, заявив, что российские военные силы стягиваются к границам Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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