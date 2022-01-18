США в ближайшее время направят Украине дополнительную военную помощь

Предполагается, что помощь будет направлена в ближайшие несколько недель. Блинкен отметил, что за минувший год США поставили Украине наибольший объем помощи с 2014 года.

Госсекретарь также отметил, что поставки оборонительной техники увеличатся «в случае вторжения России на Украину».



Сообщения о возможном вторжении РФ на Украину появились в конце прошлого года в американских СМИ. Позднее Пентагон подтвердил информацию, заявив, что российские военные силы стягиваются к границам Украины.