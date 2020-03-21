США упрекнули Россию за использование энергетики во враждебных целях

В США выявлены многочисленные случаи использования энергетики во враждебных целях Российской Федерацией. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в ходе брифинга по ситуации на нефтяном рынке, сообщают «Известия».

Американский дипломат, комментируя контакты России и США в нефтяной сфере, охарактеризовал действия Кремля как враждебные.

«Не только мы в департаменте или исполнительная власть, но и конгресс неоднократно приводили примеры того, что Россия использует свою энергетику как зловредный игрок, в злых целях», — заявил представитель Госдепа.