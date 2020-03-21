США упрекнули Россию за использование энергетики во враждебных целях
В США выявлены многочисленные случаи использования энергетики во враждебных целях Российской Федерацией. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в ходе брифинга по ситуации на нефтяном рынке, сообщают «Известия».
Американский дипломат, комментируя контакты России и США в нефтяной сфере, охарактеризовал действия Кремля как враждебные.
«Не только мы в департаменте или исполнительная власть, но и конгресс неоднократно приводили примеры того, что Россия использует свою энергетику как зловредный игрок, в злых целях», — заявил представитель Госдепа.
При этом дипломат не стал комментировать введение новых санкций в отношении России за ее действия в области энергетики, добавляет Газета.ru.
Отмечается, что США призвали все страны, в том числе Россию, отказаться от использования энергетики для решения политических задач.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву, просто на этот раз конкретный.
«Понятно, что американцы хотят продолжить своё санкционное давление. Но использовать в качестве повода хотят не абстрактный (сдерживание России), а конкретный — дескать, падение цен на нефть вызвано действиями России. МИД как-то подсчитал, что после 2013 года Соединённые Штаты использовали 75 пакетов санкций, и понятно, что санкционный механизм вряд ли будет остановлен в ближайшее время, даже несмотря на чрезвычайную обстановку с вирусом. Давление и сдерживание никто не отменял», - отметил эксперт.
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