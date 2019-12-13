США сняли санкции с трех российских компаний

По информации агентства, санкции сняли с ООО "ЦАО" (Курганская область), ООО "Вертикаль" и ООО "Юником" (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

О включении этих компаний в санкционный список стало известно 5 декабря, когда Вашингтон расширил антироссийские санкции. Как отмечалось, были ограничения введены против «основных кибернетических операторов» Evil Corp – 17 физических лиц и семи организаций.



