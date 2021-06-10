США сняли санкции с трех экс-представителей иранских властей

Отмечается, что из «черного списка» США также убрали две компании, которые работали в сфере торговли иранской нефтью. В заявлении Минфина США поясняется, что санкции были сняты из-за изменения статуса или поведения лиц, находившихся под ограничениями.

Ранее в мае сообщалось, что США в марте 2021 года впервые в истории страны импортировали 1 миллион баррелей нефти из Ирана.



