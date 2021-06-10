США сняли санкции с трех экс-представителей иранских властей
США сняли санкции с ряда юридических и физических лиц Ирана, включая трех бывших представителей властей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.
Отмечается, что из «черного списка» США также убрали две компании, которые работали в сфере торговли иранской нефтью. В заявлении Минфина США поясняется, что санкции были сняты из-за изменения статуса или поведения лиц, находившихся под ограничениями.
Ранее в мае сообщалось, что США в марте 2021 года впервые в истории страны импортировали 1 миллион баррелей нефти из Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru