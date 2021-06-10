США сняли санкции с трех экс-представителей иранских властей

США сняли санкции с ряда юридических и физических лиц Ирана, включая трех бывших представителей властей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

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Отмечается, что из «черного списка» США также убрали две компании, которые работали в сфере торговли иранской нефтью. В заявлении Минфина США поясняется, что санкции были сняты из-за изменения статуса или поведения лиц, находившихся под ограничениями.

Ранее в мае сообщалось, что США в марте 2021 года впервые в истории страны импортировали 1 миллион баррелей нефти из Ирана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСША
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