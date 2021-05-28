США впервые импортировали нефть из Ирана

США в марте 2021 года впервые в истории страны импортировали 1 миллион баррелей нефти из Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Минэнерго США.

Подобную статистику руководство США ведет с 1981 года. До этого в 2020 году США импортировали иранские нефтепродукты. США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года. Однако в течение последних 6 месяцев США разрешили 8 странам импортировать иранскую нефть.

При этом статистика Минэнерго свидетельствует о том, что в марте США также в 4 раза нарастили импорт нефти из России. Импорт составил 6,1 миллиона баррелей. В марте 2020 года США импортировали и России на четверть меньше нефти.

Также вырос импорт нефти из Саудовской Аравии, Нигерии и Анголы. В целом импорт из стран, входящих в ОПЕК, вырос на 17% и достиг 20,8 миллиона баррелей в месяц.

