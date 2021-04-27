США «воодушевлены» переговорами по иранской ядерной сделке

США продолжают переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), в Белом доме "воодушевлены" развитием этого процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли направился в Вену, чтобы провести дополнительный раунд переговоров. По словам пресс-секретаря, американская администрация считает дипломатический путь самым верным. Она добавила, что в Белом доме "воодушевлены тем, что это продолжается".

Заседание Совместной комиссии Ирана и еще пяти стран, которые входят в СВПД (Великобритания, Китай, Россия, Франция и Германия) прошло во вторник 26 апреля в Вене. Участники заседаний ищут пути для восстановления договора и возвращения туда США, которые покинули сделку в 2018 году.

Отмечается, что развитие переговоров идет в трех направлениях: это снятие санкций США с Ирана, снижение напряженности в ядерной сфере со стороны Ирана и согласование шагов для дальнейшей реализации ядерной сделки.

