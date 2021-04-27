США «воодушевлены» переговорами по иранской ядерной сделке
США продолжают переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), в Белом доме "воодушевлены" развитием этого процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Псаки отметила, что спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли направился в Вену, чтобы провести дополнительный раунд переговоров. По словам пресс-секретаря, американская администрация считает дипломатический путь самым верным. Она добавила, что в Белом доме "воодушевлены тем, что это продолжается".
Заседание Совместной комиссии Ирана и еще пяти стран, которые входят в СВПД (Великобритания, Китай, Россия, Франция и Германия) прошло во вторник 26 апреля в Вене. Участники заседаний ищут пути для восстановления договора и возвращения туда США, которые покинули сделку в 2018 году.
Отмечается, что развитие переговоров идет в трех направлениях: это снятие санкций США с Ирана, снижение напряженности в ядерной сфере со стороны Ирана и согласование шагов для дальнейшей реализации ядерной сделки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Суд принял только один иск Навального к ИК-2
- США «воодушевлены» переговорами по иранской ядерной сделке
- За сутки в Москве зафиксировали четверть месячной нормы осадков
- Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с COVID-19
- В МИД РФ призвали активизировать усилия по ограничению «цифровой диктатуры»
- Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»
- Госдеп: Отношения США с Россией останутся проблемными
- Представители Крыма не смогли выступить на совещании в ОБСЕ
- Корабль береговой охраны США зашел в Черное море
- Глава МИД Украины назвал красную линию в переговорах по Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru