США снова угрожают России санкциями за кибератаки

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — цитирует Салливана RT.

Напомним, в декабре прошлого года американские СМИ сообщили о хакерской атаке и взломе систем, принадлежащих федеральным ведомствам США. Сообщалось о связи хакеров с иностранными державами. Позднее в офисе директора Нацразведки, ФБР и CISA подтвердили факт взлома.

Спецслужбы США обвинили в кибератаке Россию. Москва отрицает свою причастность к этому и прочим инцидентам, которые Белый дом пытается приписать Кремлю.

