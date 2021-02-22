США снова угрожают России санкциями за кибератаки

США в очередной раз пытаются оценить ущерб от атак «российских хакеров» на американскую инфраструктуру и подготовить на них санкционный ответ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает телеканал CBS.

В ФСБ опровергли обвинения США в кибератаках

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — цитирует Салливана RT.

Напомним, в декабре прошлого года американские СМИ сообщили о хакерской атаке и взломе систем, принадлежащих федеральным ведомствам США. Сообщалось о связи хакеров с иностранными державами. Позднее в офисе директора Нацразведки, ФБР и CISA подтвердили факт взлома.

Спецслужбы США обвинили в кибератаке Россию. Москва отрицает свою причастность к этому и прочим инцидентам, которые Белый дом пытается приписать Кремлю.

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