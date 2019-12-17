США снова не выдали визу сенатору Косачеву

Политик заявил, что посольство США в России снова проигнорировало его визовый запрос, таким образом, он не сможет принять участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Завтра там должны рассмотреть проект резолюции о недопустимости героизации нацизма, напоминает РЕН ТВ. Сенатор заявил, что повторный запрос был направлен в посольство США еще 8 ноября, однако ответа до сих пор нет.

Ранее российский сенатор Олег Морозов обвинил США в развязывании беспрецедентной «по враждебности» визовой войны в отношении россиян, передают argumenti.ru

