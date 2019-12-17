США снова не выдали визу сенатору Косачеву
Главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву снова не дали американскую визу.
Политик заявил, что посольство США в России снова проигнорировало его визовый запрос, таким образом, он не сможет принять участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.
Завтра там должны рассмотреть проект резолюции о недопустимости героизации нацизма, напоминает РЕН ТВ. Сенатор заявил, что повторный запрос был направлен в посольство США еще 8 ноября, однако ответа до сих пор нет.
Ранее российский сенатор Олег Морозов обвинил США в развязывании беспрецедентной «по враждебности» визовой войны в отношении россиян, передают argumenti.ru
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