США снова не выдали визу сенатору Косачеву

17 декабря 201913:44

Главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву снова не дали американскую визу.

Сенатор Косачёв резко ответил японским коммунистам насчет Курил

Политик заявил, что посольство США в России снова проигнорировало его визовый запрос, таким образом, он не сможет принять участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Завтра там должны рассмотреть проект резолюции о недопустимости героизации нацизма, напоминает РЕН ТВ. Сенатор заявил, что повторный запрос был направлен в посольство США еще 8 ноября, однако ответа до сих пор нет.

Ранее российский сенатор Олег Морозов обвинил США в развязывании беспрецедентной «по враждебности» визовой войны в отношении россиян, передают argumenti.ru

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