США: РФ и Украина проведут непрямые переговоры

Американские представители планируют провести непрямые переговоры между Москвой и Киевом, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление специального посланника президента США по Украине Кита Келлога.

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По его словам, это произойдет во время встречи в Саудовской Аравии. Политик указал, что это необходимо с целью получить представление об условиях обеих сторон о прекращении огня.

Дипломат указал, что данный подход поможет сделать первый шаг в направлении к разрешению кризиса вокруг Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство не будет представлено в составе делегации на консультациях с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/Jeddah
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