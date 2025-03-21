США: РФ и Украина проведут непрямые переговоры
Американские представители планируют провести непрямые переговоры между Москвой и Киевом, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление специального посланника президента США по Украине Кита Келлога.
По его словам, это произойдет во время встречи в Саудовской Аравии. Политик указал, что это необходимо с целью получить представление об условиях обеих сторон о прекращении огня.
Дипломат указал, что данный подход поможет сделать первый шаг в направлении к разрешению кризиса вокруг Украины.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство не будет представлено в составе делегации на консультациях с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru