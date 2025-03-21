США: РФ и Украина проведут непрямые переговоры

По его словам, это произойдет во время встречи в Саудовской Аравии. Политик указал, что это необходимо с целью получить представление об условиях обеих сторон о прекращении огня.

Дипломат указал, что данный подход поможет сделать первый шаг в направлении к разрешению кризиса вокруг Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство не будет представлено в составе делегации на консультациях с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

