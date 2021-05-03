США проведут на Аляске учения с 15 тыс. военных
Учения ВС США Northern Edge 2021 с участием 15 тысяч военнослужащих и 240 единиц боевой летательной техники начинаются 3 мая в штате Аляска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По словам Кирби, Northern Edge ("Северный край") - это полевые учения, организуемые Тихоокеанскими ВВС. Их целью является "реалистичная подготовка" военнослужащих, а также улучшение взаимодействия различных видов войск.
В операциях будут задействованы ВВС, Сухопутные войска, ВМС и морская пехота. Отмечается, что иностранные наблюдатели к участию в учениях не приглашены.
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