США проведут на Аляске учения с 15 тыс. военных

По словам Кирби, Northern Edge ("Северный край") - это полевые учения, организуемые Тихоокеанскими ВВС. Их целью является "реалистичная подготовка" военнослужащих, а также улучшение взаимодействия различных видов войск.

В операциях будут задействованы ВВС, Сухопутные войска, ВМС и морская пехота. Отмечается, что иностранные наблюдатели к участию в учениях не приглашены.

