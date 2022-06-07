США продолжат оказывать военную поддержку Киеву

Власти США продолжат оказывать военную поддержку Киеву на фоне «некоторых успехов» РФ в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

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Как отметила Жан-Пьер, Украина борется за свою демократию, и США будут делать все возможное, чтобы страна могла себя защитить.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:СШАУкраина
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