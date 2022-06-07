США продолжат оказывать военную поддержку Киеву

Как отметила Жан-Пьер, Украина борется за свою демократию, и США будут делать все возможное, чтобы страна могла себя защитить.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.



