США продолжат добиваться освобождения Грайнер после вступления приговора в силу

Временный поверенный в делах США в РФ Элизабет Руд заявила, что американские власти продолжат добиваться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает ТАСС.

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По её словам, в Вашингтоне по-прежнему считают, что спортсменка была задержана незаконно.

«Мы будем делать всё для улучшения условий её содержания и обращения с ней. Для нас нет более важного дела, чем освобождение всех законно или незаконно задержанных в РФ американцев», - заключила дипломат.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой назначили девять лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияОсвобождениеСШАЗадержаниеБаскетбол
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