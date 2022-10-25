США продолжат добиваться освобождения Грайнер после вступления приговора в силу
Временный поверенный в делах США в РФ Элизабет Руд заявила, что американские власти продолжат добиваться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает ТАСС.
По её словам, в Вашингтоне по-прежнему считают, что спортсменка была задержана незаконно.
«Мы будем делать всё для улучшения условий её содержания и обращения с ней. Для нас нет более важного дела, чем освобождение всех законно или незаконно задержанных в РФ американцев», - заключила дипломат.
Ранее Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой назначили девять лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- Госдеп: США обеспокоены «углублением альянса» РФ и Ирана
- На Украине подорожало сало
- Объявлен новый состав правительства Великобритании
- Путин потребовал от правительства ускорения по всем направлениям
- Липецкие педагоги приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей
- Власти Калужской области объявили о ликвидации очередей в детские сады
- Один человек погиб в Волгограде в результате взрыва на заводе
- Собянин призвал усилить меры безопасности в приграничных регионах
- Путин поручил наладить координацию между всеми структурами
- Кабмин РФ принял дополнительные меры для экипировки участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru