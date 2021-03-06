США продлили санкции против Ирана
Президент США Джо Байден подписал распоряжение о продлении санкций в отношении Ирана, передает Белый дом.
«Действия и политика правительства Ирана, в том числе его распространение и разработка ракет и других ассиметричных и обычных вооружений, его сеть и кампания региональной агрессии, его поддержка террористических групп и злонамеренная деятельность Корпуса стражей исламской революции и его сообщников - продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в документе.
Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против Ирана в 1995 году. В дальнейшем санкции ежегодно продлевались и многократно видоизменялись властями страны.
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