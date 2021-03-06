США продлили санкции против Ирана

«Действия и политика правительства Ирана, в том числе его распространение и разработка ракет и других ассиметричных и обычных вооружений, его сеть и кампания региональной агрессии, его поддержка террористических групп и злонамеренная деятельность Корпуса стражей исламской революции и его сообщников - продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в документе.

Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против Ирана в 1995 году. В дальнейшем санкции ежегодно продлевались и многократно видоизменялись властями страны.

