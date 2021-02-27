Байден призвал Иран к осторожности

«Вы не сможете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — цитирует РИА Новости ответ Байдена на вопрос, какой сигнал он хотел послать Ирану этой атакой.

Ранее стало известно, что США нанесли удар на границе Сирии и Ирака, в результате которого был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Как отметили в Пентагоне, атака стал ответом на недавние нападения на войска США и союзников в Ираке.



