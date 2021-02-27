Байден призвал Иран к осторожности

Президент США Джо Байден порекомендовал Ирану «быть осторожным» на фоне авиаудара американских сил в Сирии. Об этом глава государства заявил журналистам президентского пула.

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«Вы не сможете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — цитирует РИА Новости ответ Байдена на вопрос, какой сигнал он хотел послать Ирану этой атакой.

Ранее стало известно, что США нанесли удар на границе Сирии и Ирака, в результате которого был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Как отметили в Пентагоне, атака стал ответом на недавние нападения на войска США и союзников в Ираке.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаударСирияИранДжо Байден
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