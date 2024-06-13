США продлили на год действие санкций против властей Белоруссии
Санкции США в отношении представителей руководства Белоруссии были продлены на год. Как сообщает пресс-служба Белого дома, соответствующее постановление подписал американский лидер Джо Байден.
Уточняется, речь идёт о санкциях, которые в июне 2006 года ввёл 43-й президент США Джордж Буш-младший. В «чёрный» список попали лица, которые, как считают в Вашингтоне, «подрывают в Белоруссии демократические процессы и институты».
«Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», - говорится в постановлении Байдена.
Ранее Минфин США объявил о санкциях против «Движения первых», Московской биржи, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода» и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, американские власти запретили оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru