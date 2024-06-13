США продлили на год действие санкций против властей Белоруссии

Уточняется, речь идёт о санкциях, которые в июне 2006 года ввёл 43-й президент США Джордж Буш-младший. В «чёрный» список попали лица, которые, как считают в Вашингтоне, «подрывают в Белоруссии демократические процессы и институты».

«Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», - говорится в постановлении Байдена.

Ранее Минфин США объявил о санкциях против «Движения первых», Московской биржи, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода» и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, американские власти запретили оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами.

