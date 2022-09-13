США призывают РФ помочь остановить эскалацию между Баку и Ереваном

Власти США призывают российское правительство помочь остановить эскалацию между Баку и Ереваном. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе

Как отметил Прайс, Россия имеет одинаково сильное влияние как на Армению, так и на Азербайджан. Белый дом считает, что РФ может использовать это для деэскалации обстановки между странами.

Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении ситуации на границе, в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах территории страны, а в Баку указали на «масштабную диверсию» с армянской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияСША
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