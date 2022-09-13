Песков ответил на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе

По его словам, прошлой ночью российский лидер провёл телефонный разговор с армянским премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалась эскалация на границе Армении и Азербайджана.

«Ведётся интенсивная работа на экспертном уровне по деэскалации на границе Еревана и Баку, Кремль будет сообщать по мере получения результатов», - отметил Песков.

Он также добавил, что роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном «трудно переоценить».

Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении ситуации на границе, в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах территории страны, а в Баку указали на «масштабную диверсию» с армянской стороны, сообщает RT.

