Песков ответил на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для деэскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА Новости.
По его словам, прошлой ночью российский лидер провёл телефонный разговор с армянским премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалась эскалация на границе Армении и Азербайджана.
«Ведётся интенсивная работа на экспертном уровне по деэскалации на границе Еревана и Баку, Кремль будет сообщать по мере получения результатов», - отметил Песков.
Он также добавил, что роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном «трудно переоценить».
Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении ситуации на границе, в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах территории страны, а в Баку указали на «масштабную диверсию» с армянской стороны, сообщает RT.
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