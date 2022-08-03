США призвали РФ принять предложение Вашингтона по обмену заключенными

Власти США призвали РФ принять предложение Вашингтона по обмену заключенными между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Bloomberg: россиянин Клюшин может быть выдан РФ в рамках обмена заключенными

В Белом доме отметили, что не хотят переводить обсуждение в публичную сферу.

Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Кремль не прокомментировал сообщения о возможном обмене.

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ФОТО: РИА Новости
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