США призвали РФ принять предложение Вашингтона по обмену заключенными
Власти США призвали РФ принять предложение Вашингтона по обмену заключенными между странами. Об этом сообщает ТАСС.
В Белом доме отметили, что не хотят переводить обсуждение в публичную сферу.
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Кремль не прокомментировал сообщения о возможном обмене.
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