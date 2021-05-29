США призвали летать над Белоруссией с «крайней осторожностью»

Регулятор рекомендовал перевозчикам сохранять бдительность до тех пор, пока не будет проведена "более полная оценка действий Белоруссии". В сообщении указано, что управление "тесно сотрудничает" с остальными ведомствами США по этому вопросу и выясняет, требуются ли в отношении с Белоруссией дополнительные меры, а также определяет риски для авиакомпаний США.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Следовавшего этим рейсом в Вильнюс оппозиционера Романа Протасевича задержали.

США и ЕС выразили протест против данного решения, самолетам белорусских авиакомпаний запретили полеты в ЕС. В американском авиарегуляторе намерены определить возможность повторения Белоруссией "аналогичных действий в будущем".