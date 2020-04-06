США признали террористическим «Русское имперское движение»

Госдепартамент США включил организацию «Русское имперское движение» список террористических и ввёл ограничения в отношении основателей этого движения Дениса Гариева, Станислава Воробьева и Николая Трущалова. Об этом заявил координатор Госдепа по противостоянию терроризму Натан Сейлс, передаёт РИА Новости.

По словам Сейлса, для США это беспрецедентное решение, поскольку до сих пор они ни разу не причисляли иностранные расистские группировки с «идеологией превосходства белой расы» к террористическим.

По данным Госдепа, РИД тренировало неонацистов. Якобы в лагерь РИД в Санкт-Петербург приезжали два шведа, впоследствии в 2017 году осуждённые за подготовку теракта против беженцев. Как пишет The New York Times, это движение якобы причастно к отправке добровольцев в Донбасс.

«Русское имперское движение» не числится в списке запрещённых организаций на сайте Минюста России. Тем не менее, официальный сайт организации в России заблокирован. Сторонники РИД не признают Октябрьский переворот, сама организация позиционирует себя как «русская православная национально-патриотическая и монархическая организация».

