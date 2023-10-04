США приступили к изучению оснований для передачи Украине российских активов
4 октября 202322:01
США и их союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для отправки Украине замороженных российских активов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил портал Lenta.ru.
По его словам, суммарный объем замороженных западными странами активов россиян составил $300 млрд.
Ранее президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине в самое ближайшее время ещё один пакет военной помощи без использования дополнительных средств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru