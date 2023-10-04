США приступили к изучению оснований для передачи Украине российских активов

США и их союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для отправки Украине замороженных российских активов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил портал Lenta.ru.

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По его словам, суммарный объем замороженных западными странами активов россиян составил $300 млрд.

Ранее президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине в самое ближайшее время ещё один пакет военной помощи без использования дополнительных средств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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