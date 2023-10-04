Пушков предсказал нарастание раскола в США из-за финансирования Украины
Раскол в американском Конгрессе по вопросу поддержки Киева перешел из «риторической плоскости в практическую», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, с приближением выборов президента США в 2024 году он будет только нарастать. Парламентарий назвал это «циклом высокой политической нестабильности». Кризис среди американских законодателей, по мнению Пушкова, частично вызван конфликтом вокруг финансирования Украины.
Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отставке Маккарти стал его однопартиец Мэтт Гетц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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