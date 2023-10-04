Пушков предсказал нарастание раскола в США из-за финансирования Украины

По его словам, с приближением выборов президента США в 2024 году он будет только нарастать. Парламентарий назвал это «циклом высокой политической нестабильности». Кризис среди американских законодателей, по мнению Пушкова, частично вызван конфликтом вокруг финансирования Украины.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отставке Маккарти стал его однопартиец Мэтт Гетц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

