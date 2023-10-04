Пушков предсказал нарастание раскола в США из-за финансирования Украины

Раскол в американском Конгрессе по вопросу поддержки Киева перешел из «риторической плоскости в практическую», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, с приближением выборов президента США в 2024 году он будет только нарастать. Парламентарий назвал это «циклом высокой политической нестабильности». Кризис среди американских законодателей, по мнению Пушкова, частично вызван конфликтом вокруг финансирования Украины.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отставке Маккарти стал его однопартиец Мэтт Гетц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАКонгресс СШААлексей Пушков

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