США приостановят вывод военных с территории Германии
Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вывод американских военных из Германии будет приостановлен. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Салливана, президент объявит о своем решении уже в четверг, а глава Пентагона Ллойд Остин будет пересматривать размещения военных подразделений США в мире. Передислокации американских военных в этом время будут приостановлены.
Советник отметил, что для президента Джо Байдена важно, чтобы размещение американских войск соответствовало "национальным приоритетам в сфере безопасности и дипломатии". Экс-президент США Дональд Трамп в прошлом году принял решение вывести 12 тысяч американских военнослужащих из Германии в соседние европейские страны.
Часть из них должны были вернуться в США. Причиной для передислокации стал недостаточный, по мнению Трампа, военный бюджет Германии.
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