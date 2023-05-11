США пригрозили Грузии санкциями за авиасообщение с Россией

Компании, работающие в аэропортах Грузии, могут попасть под санкции за обслуживание российских самолетов. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ, разрешающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Также он отменил визовый режим для граждан республики. Изменения вступят в силу 15 мая.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал отмену визового режима и возобновление прямых авиарейсов. По его словам, решение Москвы упростит передвижение граждан и возможности для развития бизнеса, передает «Радиоточка НСН».

