Песков призвал «не забегать далеко» относительно возобновления дипотношений с Грузией

Так официальный представитель Кремля прокомментировал решение об отмене визового режима с Грузией, отвечая на вопрос журналистов, является ли это решение предпосылкой к восстановлению дипотношений между Россией и Грузией.

Напомним, российский лидер Владимир Путин отменил запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию. Данный указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

