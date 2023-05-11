Песков призвал «не забегать далеко» относительно возобновления дипотношений с Грузией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношении перспектив возобновления дипломатических отношений с Грузией не стоит «забегать далеко».
Так официальный представитель Кремля прокомментировал решение об отмене визового режима с Грузией, отвечая на вопрос журналистов, является ли это решение предпосылкой к восстановлению дипотношений между Россией и Грузией.
Напомним, российский лидер Владимир Путин отменил запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию. Данный указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru