США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году в Сан-Франциско

Власти Соединённых Штатов Америки намерены пригласить Россию для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, намеченного на 2023 год. Об этом заявил представитель Вашингтона в АТЭС Мэттью Мюррей, передаёт Reuters.

Он объяснил решение пригласить РФ стремлением США выглядеть гостеприимной принимающей стороной. Мюррей не стал конкретизировать, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите лидеров форума АТЭС в будущем году.

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В мае нынешнего года форум АТЭС на уровне министров экономик проходил в Таиланде. При выступлении на мероприятии министра экономического развития РФ Максима Решетникова, зал заседаний покинули представители США, Японии, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ноябре состоялся форум лидеров АТЭС. Россию на нем представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо серьёзных тем на саммите АТЭС в Таиланде возникали и курьёзы. Так, президент Филиппин Бонгбонг Маркос заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил ему «носочную войну».

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ФОТО: РИА Новости
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