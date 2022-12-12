США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году в Сан-Франциско

Власти Соединённых Штатов Америки намерены пригласить Россию для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, намеченного на 2023 год. Об этом заявил представитель Вашингтона в АТЭС Мэттью Мюррей, передаёт Reuters.

Он объяснил решение пригласить РФ стремлением США выглядеть гостеприимной принимающей стороной. Мюррей не стал конкретизировать, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите лидеров форума АТЭС в будущем году.