США прекратили экономические отношения с Мьянмой

Власти США приостанавливают контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое страны заключили в 2013 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз аппарата торгового представителя США.

Уточняется, что меры вступают в силу немедленно и будут действовать «до возвращения демократически избранного правительства».

По сообщениям ООН, ранее в Мьянме 28 марта Службы безопасности открыли огонь по протестующим и убили 138 человек, в том числе семь детей.