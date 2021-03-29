США прекратили экономические отношения с Мьянмой
Власти США приостанавливают контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое страны заключили в 2013 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз аппарата торгового представителя США.
Уточняется, что меры вступают в силу немедленно и будут действовать «до возвращения демократически избранного правительства».
По сообщениям ООН, ранее в Мьянме 28 марта Службы безопасности открыли огонь по протестующим и убили 138 человек, в том числе семь детей.
Военные в Мьянме восстановили диктатуру в начале февраля и объявили в стране чрезвычайное положение. Президента страны Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи взяли под стражу, а действующее правительство распустили, назвав проведенные выборы фальсификацией. Многие жители круных городов в Мьянме стали усаствовать в массовых акциях.
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