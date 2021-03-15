ООН: Не менее 138 демонстрантов убиты в Мьянме

После военного переворота 1 февраля текущего года в Мьянме были убиты по меньшей мере 138 мирных демонстрантов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Организации Объединенных Наций (ООН) Стефана Дуджаррика.

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Отмечается, за прошедшее воскресенье было убито 38 человек, большинство из которых было в районе Хлайнг Тайер в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, еще 18 человек были убиты в субботу. Согласно данным Управления ООН по правам человека, в число жертв входят женщины и дети.

Как заявил Дуджаррик, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш «решительно осуждает это продолжающееся насилие против мирных демонстрантов и продолжающееся нарушение основных прав человека народа Мьянмы».

Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МьянмаООН
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