ООН: Не менее 138 демонстрантов убиты в Мьянме
После военного переворота 1 февраля текущего года в Мьянме были убиты по меньшей мере 138 мирных демонстрантов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Организации Объединенных Наций (ООН) Стефана Дуджаррика.
Отмечается, за прошедшее воскресенье было убито 38 человек, большинство из которых было в районе Хлайнг Тайер в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, еще 18 человек были убиты в субботу. Согласно данным Управления ООН по правам человека, в число жертв входят женщины и дети.
Как заявил Дуджаррик, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш «решительно осуждает это продолжающееся насилие против мирных демонстрантов и продолжающееся нарушение основных прав человека народа Мьянмы».
Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год
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