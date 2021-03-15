ООН: Не менее 138 демонстрантов убиты в Мьянме

Отмечается, за прошедшее воскресенье было убито 38 человек, большинство из которых было в районе Хлайнг Тайер в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, еще 18 человек были убиты в субботу. Согласно данным Управления ООН по правам человека, в число жертв входят женщины и дети.



Как заявил Дуджаррик, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш «решительно осуждает это продолжающееся насилие против мирных демонстрантов и продолжающееся нарушение основных прав человека народа Мьянмы».

Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год

