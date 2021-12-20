Госдеп США рекомендовал американцам не ездить на Украину

Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от поездок на Украины в связи с возросшими угрозами с российской стороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на на посольство США в Киеве.

Также еще одной причиной указывается коронавирус и граждански беспорядки. В посольстве отметили, что ряд областей представляют особую опасность.

В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».



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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:СШАУкраина
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