Госдеп США рекомендовал американцам не ездить на Украину
Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от поездок на Украины в связи с возросшими угрозами с российской стороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на на посольство США в Киеве.
Также еще одной причиной указывается коронавирус и граждански беспорядки. В посольстве отметили, что ряд областей представляют особую опасность.
В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».
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