США предоставят Швеции гарантии безопасности на период рассмотрения заявки в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о готовности США предоставить королевству гарантии безопасности на период подачи и рассмотрения заявки на членство в Североатлантический Альянс. Об этом она сообщила в интервью телеканалу SVT после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

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Линде добавила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, так как видят в этом создание благоприятной обстановки в Арктике и Балтийском регионе с точки зрения политики безопасности.

Глава шведского МИД подчеркнула, что реальные гарантии безопасности Швеции может дать только полноценное членство в НАТО. Она также отметила, что вопрос гарантий безопасности остро стоял при обсуждении последствий присоединения Швеции к НАТО.

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