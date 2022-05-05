США предоставят Швеции гарантии безопасности на период рассмотрения заявки в НАТО

Линде добавила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, так как видят в этом создание благоприятной обстановки в Арктике и Балтийском регионе с точки зрения политики безопасности.

Глава шведского МИД подчеркнула, что реальные гарантии безопасности Швеции может дать только полноценное членство в НАТО. Она также отметила, что вопрос гарантий безопасности остро стоял при обсуждении последствий присоединения Швеции к НАТО.