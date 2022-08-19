СМИ назвали Байдена символом упадка США

«Дряхлеющий» президент США Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, считает обозреватель Том Энгельгардт. Об этом он пишет в своей статье для The Nation.

Опрос: Больше половины американцев не поддерживают внешнюю политику Байдена

«Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 — старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?» — отмечает автор.

Энгельгардт подчеркивает, что страна «трещит по швам», а Байден и его администрация «живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну», пишет «Свободная пресса».

«Поэтому вот что я могу сказать: добро пожаловать в более паршивую версию прошлого (на тот случай, если вы слишком молоды и его не застали)», — добавил обозреватель.

Ранее The Economist совместно с YouGov провели социологический опрос и выяснили, что 50,47% американцев не поддерживают внешнеполитический курс Байдена. При этом 40,23% одобряют политику американского лидера и лишь 15,68% полностью согласны с ней, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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