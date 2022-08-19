СМИ назвали Байдена символом упадка США
«Дряхлеющий» президент США Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, считает обозреватель Том Энгельгардт. Об этом он пишет в своей статье для The Nation.
«Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 — старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?» — отмечает автор.
Энгельгардт подчеркивает, что страна «трещит по швам», а Байден и его администрация «живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну», пишет «Свободная пресса».
«Поэтому вот что я могу сказать: добро пожаловать в более паршивую версию прошлого (на тот случай, если вы слишком молоды и его не застали)», — добавил обозреватель.
Ранее The Economist совместно с YouGov провели социологический опрос и выяснили, что 50,47% американцев не поддерживают внешнеполитический курс Байдена. При этом 40,23% одобряют политику американского лидера и лишь 15,68% полностью согласны с ней, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- СМИ назвали Байдена символом упадка США
- Посол Таварес: Индонезия готова организовать на G20 встречу Путина и Байдена
- Минпромторг: скачка продовольственной инфляции к концу года не ожидается
- Российское посольство ответило на заявления США по ситуации вокруг ЗАЭС
- Антонов: США запугали международной бизнес политикой санкций
- Посол Таварес: Индонезия была бы рада встрече Путина и Зеленского на G20
- Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд
- СМИ: Путин посетит саммит G20 на Бали
- Аналитик предсказал дальнейшее укрепление рубля
- Кадыров: Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru