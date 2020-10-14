США предложили РФ заморозить ядерные активы

Во время видеоконференции, проведенной фондом "Наследие", Биллингсли назвал подобный ход "джентльменским", однако не уточнил, на какой именно срок в таком случае будет подписан ДСНВ. Политик выразил надежду, что соглашение будет одобрено российским парламентом, и отметил, что "принципиальное согласие" с Кремлем уже достигнуто.

Однако замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко отреагировал на данное заявление, заявив, что это предложение является пиар-ходом, подготовленным в рамках предвыборной кампании в США.

Дипломат также отметил, что работать над стратегической безопасностью нужно комплексно, а не точечно, применяя временную заморозку. По его словам, в Кремле уже знают о подобной позиция США, и она неприемлема для российского руководства.



