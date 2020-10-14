США предложили РФ заморозить ядерные активы
США заявили о возможности продления договора СНВ-3 между РФ и США по сокращению ядерных вооружений, однако предложили взамен заморозить ядерные арсеналы обеих стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спецпреда президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Во время видеоконференции, проведенной фондом "Наследие", Биллингсли назвал подобный ход "джентльменским", однако не уточнил, на какой именно срок в таком случае будет подписан ДСНВ. Политик выразил надежду, что соглашение будет одобрено российским парламентом, и отметил, что "принципиальное согласие" с Кремлем уже достигнуто.
Однако замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко отреагировал на данное заявление, заявив, что это предложение является пиар-ходом, подготовленным в рамках предвыборной кампании в США.
Дипломат также отметил, что работать над стратегической безопасностью нужно комплексно, а не точечно, применяя временную заморозку. По его словам, в Кремле уже знают о подобной позиция США, и она неприемлема для российского руководства.
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