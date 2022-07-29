США предложили до 10 млн долларов за информацию о Пригожине

Госдеп обвиняет их во «вмешательстве» в выборы в Соединенных Штатах.

«Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы», - сказано в сообщении.

Всего ведомство интересует 12 физических и девять юридических лиц.

Пригожин является главой попечительского совета медиагруппы «Патриот» и владельцем кейтеринговой компании «Конкорд». В СМИ его часто называют поваром Путина.

Уже несколько лет он находится под санкциями некоторых стран Запада. ФБР вносит его в число 13 россиян, которые объявлены в розыск якобы за вмешательство в выборы президента США 2016 года. В 2022 году Пригожин также попал под санкции Японии и Канады.

