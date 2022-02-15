США пожаловались на Германию из-за отношения к санкциям против России
Когда речь идет о санкциях против России, Германию приходится «постоянно уговаривать». Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, это необходимо делать и в отношении ряда других союзников.
При этом он подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена ожидает «сильный многонациональный ответ».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что санкции против России не помогут решить украинский вопрос.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru