США пожаловались на Германию из-за отношения к санкциям против России

Когда речь идет о санкциях против России, Германию приходится «постоянно уговаривать». Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, это необходимо делать и в отношении ряда других союзников.