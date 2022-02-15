США пожаловались на Германию из-за отношения к санкциям против России

Когда речь идет о санкциях против России, Германию приходится «постоянно уговаривать». Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, это необходимо делать и в отношении ряда других союзников.

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При этом он подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена ожидает «сильный многонациональный ответ».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что санкции против России не помогут решить украинский вопрос.

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ФОТО: РИА Новости
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