США пожаловались на агрессивные маневры венесуэльского Су-30
Южное командование вооруженных сил США заявило о том, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы агрессивно преследовал американский разведывательный самолет EP-3.
В подтверждение американские военные опубликовали видеозапись встречи двух самолетов. Отмечается, что она произошла 19 июля, передает RT. В США подчеркнули, что своими действиями венесуэльский летчик поставил под угрозу жизни американских пилотов.
Также в Вашингтоне настаивают на том, что самолет-разведчик в момент инцидента находился над акваторией Карибского моря в международном воздушном пространстве.
В свою очередь военное командование Венесуэлы сообщило о том, что американский разведчик нарушил воздушные границы республики. Как отмечает РИА ФАН, истребитель начал маневры после того, как американские пилоты отказались выходить на связь.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал в эфире НСН, почему поставки российской военной техники Турции могут подорвать единство в НАТО.
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