США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне
Власти США 21 июля потребовали от китайских дипломатов прекратить работу консульства КНР в городе Хьюстон. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передаёт RT.
В Пекине призывают Вашингтон отозвать это «ошибочное решение», в противном случае грозя принять решительные ответные меры.
Ранее издание The New York Times сообщило о желании президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну членам Коммунистической партии Китая, а также аннулировать визы тем из них, кто уже находится на американской земле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru