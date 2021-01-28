США потребовали полного вывода войск из Ливии от России и Турции

Вашингтон призвал Москву и Анкару незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на поверенного в делах США при ООН Ричарда Миллса.

Он напомнил о соглашении о прекращении огня, которое было достигнуто в октябре и заявил, что Турция и Россия помимо собственного военного контингента финансировали наемников и военных посредников на территории страны.