США потребовали полного вывода войск из Ливии от России и Турции
Вашингтон призвал Москву и Анкару незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на поверенного в делах США при ООН Ричарда Миллса.
Он напомнил о соглашении о прекращении огня, которое было достигнуто в октябре и заявил, что Турция и Россия помимо собственного военного контингента финансировали наемников и военных посредников на территории страны.
Государственный переворот произошел в Ливии в 2011 году. Правивший страной с 1979 года Муаммар Каддафи был убит. В настоящий момент в Ливии находятся два противоборствующих лагеря: Восточное правительство и поддерживаемое ООН правительство национального согласия в Триполи.
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